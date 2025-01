Stylet - Wacom Bamboo Stylus

Mise à jour : 17/11/2014

Il existe deux sortes de stylets :

- les stylets simples,

- les stylets bluetooth

Il existe des stylets pour écrire, dessiner.

Wacom :



Wacom Site officiel Wacom : quotidien (stylets pour tablettes) :

http://www.wacom.com/fr-fr/fr/everyday

Wacom fabrique également des tablettes graphiques.

Partie : Produits créatifs :

http://www.wacom.com/fr-fr/fr/creative

Site de vente en ligne :

http://fr.shop.wacom.eu/

Pencil de FiftyThree :



FiftyThree Pencil de FiftyThree

http://www.fiftythree.com/pencil

Kensington :



Kensington Site officiel Kensington - stylets :

http://www.kensington.com/fr/fr/4494/stylets

Targus :



Targus Site officiel Targus - stylets :

http://targus.com/fr/accessories_tablet_stylus.asp

Ipadzapp.net - Le comparatif des meilleurs stylets Wacom pour iPad

http://www.ipadzapp.net/le-comparatif-des-meilleurs-stylets-wacom-pour-ipad/

Ipadzapp.net - Comment choisir son stylet pour iPad

http://www.ipadzapp.net/comment-bien-choisir-son-stylet-pour-ipad/

25/07/2012 : LesNumeriques.com - Comparatif : stylets pour tablettes tactiles

"Croisement du stylet pour écrans résistifs/capacitifs des PDA et smartphones et du stylet de graphistes pour tablettes graphiques, le stylet capacitif pour ardoises numériques devient de plus en plus présent dans la famille des accessoires pour produits tactiles.

Documents numériques manuscrits, dessins ou simple navigation, le stylet peut servir en de multiples occasions et surtout compenser le manque de finesse de nos grosses mains pleines de doigts. En plus, il ne laisse pas de trace sur le bel écran lui.

Et comme un stylet capacitif pour tablettes tactiles, ce n'est pas simplement un morceau de plastique pointu, voici donc notre comparatif qui s'étoffera tout au long de l'année avec des produits simples, des hybrides ou encore des stylets conçus pour les enfants ou même des pros.

12/04/2012 : LesNumeriques.com - Un comparatif de stylets pour tablettes

Applications pour iPad :

Noteshelf - Write, Sketch, Annotate

https://itunes.apple.com/us/app/noteshelf-write-sketch-annotate/id392188745

Notes Plus :

https://itunes.apple.com/fr/app/notes-plus/id374211477

GoodReader ?

La marque Wacom conçoit, depuis des années, des tablettes graphiques.

Principaux modèles :

Bamboo Stylus Solo :

http://www.wacom.com/fr-fr/fr/everyday/bamboo-stylus-solo

Bamboo Stylus Duo = avec un côté stylo

http://www.wacom.com/fr-fr/fr/everyday/bamboo-stylus-duo

Bamboo Stylus Pocket :

http://www.wacom.com/fr-fr/fr/everyday/bamboo-stylus-pocket

Bamboo Stylus Mini :

http://www.wacom.com/fr-fr/fr/everyday/bamboo-stylus-mini

Les Bamboo Stylus sur Wacom eStore :

http://fr.shop.wacom.eu/produits/bamboo-stylus

Assistance et support :

Assistance et support Wacom :

http://www.wacom.eu/index4.asp?lang=fr&pid=22

D'après Ipadzapp.net - Le comparatif des meilleurs stylets Wacom pour iPad

"Ce stylet pour iPad est un des meilleurs stylets du marché et un des meilleurs de la gamme Wacom. Il est pourvu des mêmes propriétés et pese le même poids qu'un stylo traditionnel. Ce stylet au design de pointe procure une sensation particulièrement naturelle. Il permet de prendre des notes, de surligner des textes, d'éditer des documents et des photographies et d'esquisser des idées."

2014 : le dernier modèle. 19,95 €

La pointe en caoutchouc est recouverte de fibre de carbone.

Il existe en plusieurs couleurs :

Sur le site officiel :

http://www.wacom.com/fr-fr/fr/everyday/bamboo-stylus-solo

Achat sur le site Wacom :

Sur le site Wacom eStrore :

http://fr.shop.wacom.eu/detail/index/sArticle/754

"Le Bamboo™ Stylus solo de troisième génération arbore une pointe en fibre de carbone sensible et unique offrant une expérience parfaitement fluide du stylet sur les écrans tactiles. Avec son large éventail de couleurs tendance et son design élégant de grande qualité, il s'accorde à merveille avec votre style."

Frais & politiques d'expédition :

http://fr.shop.wacom.eu/custom/index/sCustom/226

Achat sur Amazon.fr :

Plusieurs couleurs disponibles.

Attention : les mines de rechange proposées ne sont pas compatibles avec le Solo 3

(voir le site Wacom)

Actualités :

04/09/2014 : CnetFrance.fr - IFA 2014 - Les stylets Wacom Bamboo Stylus passent à la fibre de carbone

"Les stylets Bamboo Stylus de Wacom de 3ème génération arrivent, avec une pointe en fibre de carbone, permettant plus de précision et de confort...

... Plus précisément, la pointe reste en caoutchouc mais avec un revêtement en fibre de carbone. Selon Wacom, les sensations sont “étonnamment confortables sur écran tactile”..."

04/09/2014 : Igen.fr - Wacom lance des stylets plus pointus pour iPad

"Wacom met à jour sa gamme de stylets pour les iPad et autres tablettes. Quatre modèles sont lancés, les Bamboo Stylus solo, duo, fineline et la seconde génération de l'Intuos Stylus 2. Les solo et duo ont une pointe ronde, en caoutchouc avec un nouveau revêtement en fibre de carbone. Ce dernier est présenté comme plus confortable à l'usage lorsqu'il est en contact avec la vitre des tablettes."

59,90 €

Un nouveau stylet Wacom.

Comme le Pencil de FiftyThree (voir plus bas), c'est un stylet en Bluetooth.

Sur le Wacom eStore :

http://fr.shop.wacom.eu/produits/bamboo-stylus/bamboo-stylus/bamboo-stylus-fineline/757

Actualités :

05/09/2014 : 3dvf - (Correctif) Wacom dévoile Bamboo Stylus Fineline et Intuos Creative Stylus 2

"Wacom dévoile Bamboo Stylus Fineline, un stylet destiné à l'iPad. Doté d'une pointe fine (1,9mm), il se destine à la prise de notes précises et au dessin...

... La pression est gérée (1024 niveaux), mais pas l'inclinaison..."

04/09/2014 : Igen.fr - Wacom lance des stylets plus pointus pour iPad

"Nouveau venu cette fois parmi les Bamboo, le Stylus fineline. Ce modèle plus précis gère 1024 niveaux de pression. La liaison avec l'iPad s'établit par Bluetooth 4.0, avec une autonomie évaluée à 26h et une recharge par un branchement USB.

Wacom va associer dans un second temps des services Internet à ce stylet. Il pourra utiliser sa connexion Bluetooth pour transmettre — via la tablette — vers des services de stockage dans le nuage, les contenus du presse papier et des paramètres de réglage du crayon et de la tablette (lorsqu'on utilise celles de Wacom). Ces passerelles — DropZone et ControlRoom — sont en phase finale de test chez Wacom."

04/09/2014 : Mac4ever.com - Wacom lance un stylet à pointe fine "intelligent" pour iPad

"Cette semaine, Wacom a profité de l'IFA de Berlin pour dévoiler son nouveau stylet baptisé Bamboo Stylus Fineline.

Si la plupart des autres stylets de Wacom ont une pointe ronde reconnaissable, celui-ci est muni de la technologie pointe fine (fineline) qui permet de faciliter la prise de notes et les croquis sur iPad..

... Tout comme le stylet spécial iPad de FiftyThree, qui a fait grand bruit en juillet dernier lorsqu'il a été lancé en Europe, le Bamboo Stylus Fineline est capable de détecter la paume de la main de l'utilisateur et de ne pas la prendre en compte dans ses esquisses. Ce nouveau stylet est bien entendu compatible avec Bamboo Paper, mais aussi avec Noteshelf, Notes plus ou GoodReader.."

Vidéo officielle :

79,90 €

Intuos est une gamme de tablettes graphiques Wacom (voir sur le site officiel)

Là, il s'agit d'un nouveau stylet, plus élaboré que le nouveau Stylus Fineline (voir ci-dessus)

Sur le site officiel :

http://www.wacom.com/fr-fr/fr/creative/intuos-creative-stylus

"Découvrez l'expérience de création concrète que permettent la sensibilité à la pression de niveau professionnel et la technologie leader du marché de non-interférence de la paume développées par Wacom. Avec 2048 niveaux de sensibilité à la pression, l'Intuos Creative Stylus réagit au moindre contact tout comme un véritable stylo réagit au contact du papier. Et comme pour le papier, vous pouvez poser votre main sur votre iPad, tout naturellement, car seul votre stylet y laissera une trace. "

Sur le Wacom eStore :

http://fr.shop.wacom.eu/produits/intuos-creative-stylus/intuos-creative-stylus/572?c=2213268

Actualités :

05/09/2014 : 3dvf - (Correctif) Wacom dévoile Bamboo Stylus Fineline et Intuos Creative Stylus 2

"Wacom a également lancé Intuos Creative Stylus 2, nouvelle version du Creative Stylus. Plus onéreux que le Bamboo Stylus Fineline, il gère 2048 niveaux de pression, mais pas l'inclinaison. Sa pointe est plus fine (1,9mm) que celle de la version 1. Au vu de ses caractéristiques, on pourra considérer ce stylet comme une version "premium" du Stylus Fineline."

04/09/2014 : MacPlus.net - Creative Stylus 2, 2018 niveaux de pression de pour iPad

"Si le fineline propose 1024 niveaux de pression, le Creative Stylus 2, du même Wacom, en offre 2048, et se destine, également, à l'iPad...

... Une fonction rejet de la paume de la main est de la partie, la pointe a été affinée. L'ensemble est en vente théoriquement dès aujourd'hui, pour 79,90 €.

Vidéo officielle :

Remplacé par le Stylus Solo 3 (CS-160)

Dans les commentaires, certains utilisateurs se plaignent de la mine trop souple sur le Bamboo Stylus Solo 2. Certains regrettent l'ancien modèle CS-100 (voir ci-dessous)

Les prix varient selon la couleur.

Un test très complet :

Vincenwoo.com - Bamboo Stylus – le Test Expert

"... Est ce vaut le coup d'avoir un stylet, en général, pour naviguer sur l'iPad, pour écrire ou pour dessiner ? Pour naviguer sur l'iPad ou jouer, un stylet n'est pas du tout nécessaire. Quoique, certaines situations permettent d'avoir une meilleure navigation avec un stylet. Par contre pour écrire ou dessiner, il est clair que cela change la vie. C'est le jour et la nuit. Pour dessiner, c'est absolument nécessaire et pour écrire, c'est obligatoire.

... le Bamboo Stylus sur iPad, avec n'importe quelle app, est vraiment une expérience sympa pour les dessinateurs et graphistes en tout genre. Par contre, il est clair que vous êtes loin de la précision et le confort d'utilisation d'une tablette graphique avec un bon soft d'infographie

Ancien modèle. Certains le préfère au Bamboo Stylus Solo 2 car sa mine est plus dure.

Test :

15/07/2012 : LesArdoises.com - [Prise en main] Wacom Bamboo Stylus, un stylet pour écran capacitif

".. Ce stylet haut de gamme vendu une trentaine d'euros semble faire l'unanimité aussi bien chez les gribouilleurs amateurs que chez les dessinateurs confirmés...

30/10/2011 : Vipad.fr - Test du stylet Wacom Bamboo Stylus pour iPad

22/07/2011 : iLoveTablette.com - Test du stylet pour iPad Bamboo Stylus

06/07/2011 : NikonPassion.com - Test du stylet Wacom Bamboo Stylus pour iPad

Vidéo :

Différentes selon le modèle.

Pour les Stylus CS160 :

voir le site Wacom :

Fr.shop.wacom.eu - Pointes de rechange pour Bamboo Stylus solo & duo 3ieme Gen

Pour les anciens modèles :

Différence entre les modèles ?

Sur LDLC.com :

ACK-20609

http://www.ldlc.com/fiche/PB00171227.html

"Ces pointes de remplacement de 5 mm de diamètre sont compatibles uniquement avec les modèles Stylus Bamboo Solo et Duo de 2ème génération (CS-140 et CS-150)."

ACK-20501 :

http://www.ldlc.com/fiche/PB00141169.html

Compatible Bamboo Stylus Alpha (CS130), Solo (CS100) Duo (CS110), Mini (CS120) et Intuos Creative Stylus (CS500PK0 ou CS500PB0)

Les pointes de stylet :

Diamètre de pointe de 6 mm

Pointe en fibre de carbone remplaçable ; voir les accessoires pour les pointes de rechange

Pour info uniquement. Un lien qui concerne les tablettes graphiques.

No-xice.com - Informations sur les mines de stylet Wacom

"billet sur quelque chose chose où l'on ne trouve pas beaucoup d'informations en français : les mines de stylet des tablettes graphiques Wacom !

Je parlerai principalement ici des modèles Intuos4.

Alors pour commencer, quand vous achetez une tablette Wacom : n'utilisez jamais les mines standards fournies avec !!! Pourquoi ? Parce qu'elles rayent la surface de la tablette !

... j'ai tout de suite utilisé une des mines feutre fournie avec ma tablette.

Les mines feutre sont très bien je trouve, elles « accrochent » un peu, reproduisant un peu la sensation papier/crayon (même si on en est loin). Cependant, leur gros défaut : la vitesse d'usure ! à dessiner 4-6h par jour, on « consomme » une mine feutre en une semaine !

[EDIT] Houlà ! ça fait un petit moment que j'aurai dû conclure cet article ! Alors en fait, les mines souples ! Et bien : elles sont géniales ! Le bout est en réalité en gomme, ce qui fait qu'elles « accrochent » sur la surface de la tablette, avec une résistance très proche du combo crayon/feuille. Dessiner avec se rapproche donc du dessin naturel. Et au niveau de l'usure, en 3 semaines intensive d'utilisation : toujours pas usée !

Sur le site officiel :

http://www.wacom.com/fr-fr/fr/everyday/bamboo-paper

Compatible avec les dispositifs utilisant la technologie tactile capacitive.

Appareils testés :

iPad (1re, 2e et 3e génération)

iPhone 4 et 4S iPhone 5

iPod Touch (4e génération)

Tablette Samsung Galaxy (1re génération) - compatibilité limitée : appropriée à des fins de navigation uniquement

Tablette Samsung Galaxy (2e génération) - résultats des dessins et des écrits en fonction de l'application utilisée

Samsung Galaxy SIII

Motorola Xoom

Amazon Kindle Fire

Sony Xperia Tablet S

Asus Transformer 2 - compatibilité limitée : appropriée à des fins de navigation uniquement

Asus Nexus 7

Tablette Acer Iconia (A500)

Téléchargement :

Sur IOS :

https://itunes.apple.com/fr/app/bamboo-paper-notebook/id443131313

Sur Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wacom.bamboopapertab&hl=fr

Sur Windows 8 :

http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/bamboo-paper/02f78e60-b8a3-4764-bfe5-ff4c193af9b6

Bamboo Paper memo

Sur Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wacom.bamboopaper&hl=fr

Bamboo Loop = pour écrire sur les photos

Sur le site officiel :

http://www.wacom.com/fr-fr/fr/everyday/bamboo-loop

Téléchargement :

Sur IOS :

https://itunes.apple.com/app/id613004240

Sur Android :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wacom.bambooloop&hl=fr

Sur le site officiel :

http://www.fiftythree.com/pencil

Existe en deux couleurs :

Test :

04/09/2014 : MacWorld.fr - Test : le stylet Pencil de Fifty Three pour iPad

"Après avoir publié une excellente application de prise de notes et de dessin sur iPad, les développeurs de Fifty Three ont voulu aller plus loin. L'application pouvait déjà être utilisée avec les nombreux stylets disponibles pour la tablette Apple, mais ce n'était visiblement pas suffisant. La société a donc travaillé à la conception d'un stylet Bluetooth spécialement conçu pour l'application Paper. Ce stylet s'appelle tout simplement « Pencil » : le crayon, en français."

18/07/2014 : Gizmodo.fr - Le meilleur stylet pour iPad est enfin vendu en Europe !

"Très souvent salué par la critique, le stylet Bluetooth pour iPad, Pencil, était malheureusement réservé au marché américain, une situation qui n'est aujourd'hui plus problématique puisque l'accessoire se vend maintenant en Europe, et directement sur Amazon.."

Application pour iPad :

Paper by FiftyThree :

https://itunes.apple.com/fr/app/paper-by-fiftythree/id506003812

Site officiel :

http://www.kensington.com/kensington/fr/fr/s/1450/stylets.aspx

kensington.com - Stylet et stylo Virtuoso™ Touch - gris métallisé